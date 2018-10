Une fresque représentant Dieudonné près d'un cimetière israélite fait polémique à Sélestat

La fresque est visible depuis près de deux ans à l'entrée nord de Sélestat, sur un petit bâtiment de trois mètres de haut. Rares sont les habitants qui s'y attardent. Les gens du quartier de la Filature ne semblent pas gênés par le portrait. Beaucoup n'y reconnaissent pas Dieudonné, ou ne savent pas qui c'est. "Je pense que c'est un révolutionnaire" a confié cet habitant à notre équipe. Une autre habitante, elle, admet qu'elle "adore" ce graff, au nom de la "liberté d'expression". Son auteur, un prénommé Story, serait lui aussi un enfant du quartier.Reportage France 3 Alsace C. Feix / O. Stephan / M. FiorotUn article publié dans l'édition du 17 octobre du Canard enchaîné relance la polémique. Intitulé "Dieudonné glorifié à Sélestat", l'article explique que l'humoriste est montré "effectuant l'un de ses gestes fétiches : le doigt levé pour dire au-dessus c'est le soleil, en référence au caractère sacré de la Shoah, avec un rictus censé singer le faciès caricatural d'un rabbin..."Un geste reconnaissable par ses fans. Mais intolérable pour la conseillère municipale d'opposition Caroline Reys. D'autant plus que la fresque se trouve à proximité d'un cimetière israélite. Elle dénonce sa présence depuis des années.

La photo qui a inspiré le graffeur Story montre l'humoriste moquant les rabbins. © capture d'écran

"Je ne veux plus voir le visage de Dieudonné M'bala M'bala à Sélestat, s'insurge l'élue écologiste. Quand il veut faire ses meetings ou ses spectacles, il demande l'autorisation. Ici, il est là en permanence. Il est un invité permanent de la cité humaniste de Sélestat. Quand on se revendique humaniste, on fait attention à ce genre de chose pour qu'il n'y ait pas de telles incohérences."