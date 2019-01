"Nu et approuvé", un spectacle naturiste au Palais des Glaces

CULTUREBOX Le Palais des Glaces accueille le 20 janvier à Paris la "toute première représentation naturiste dans un grand théâtre parisien". Le spectacle, baptisé "Nu et approuvé" est mis en scène par Pascale Lievyn.

La pièce, soutenue par la Fédération française de naturisme et l'Association des naturistes de Paris, porte sur l'histoire d'un frère et d'une soeur que tout oppose : "Pour trouver un terrain d'entente, dans un climat de détente, ils devront tomber les masques, se dévoiler, bref, se mettre à nu".



Les spectateurs sont priés de se mettre à nu pendant toute la durée de la pièce (1H15, sans entracte), en se munissant d'une serviette. Quant à ceux qui seront dans les catégories OR et VIP, une serviette microfibre leur sera offerte, précise le Palais des Glaces sur son site.