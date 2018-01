La secrétaire d'Etat Marlène Schiappa dans "Les monologues du Vagin" le 7 mars à Bobino

CULTUREBOX La secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa, de même que les deux ex-ministres Roselyne Bachelot et Myriam El Khomri, seront sur scène pour une représentation des "Monologues du vagin" le 7 mars, veille de la journée de la femme. Une soirée exceptionnelle, à Bobino, organisé en marge d'un "Festival Paroles Citoyennes".

Le cabinet de Marlène Schiappa a confirmé sa participation, annoncée par la production du spectacle. Les bénéfices à une association Les bénéfices de cette soirée exceptionnelle organisée par le producteur Jean-Marc Dumontet à Bobino seront reversés à une association, selon la production. La pièce écrite par la dramaturge et féministe américaine Eve Ensler à partir de témoignages de femmes a été créée à Broadway en 1996 avant de connaître un grand succès dans le monde entier. Elle a été traduite dans une cinquantaine de langues.



Eve Ensler a aussi créé en 1998 un mouvement à propos des violences faites au femme. Une fois par an, des femmes se retrouvent pour dire ou lire ensemble des extraits de la pièce lors du "V-Day" (V comme vagin, victoire, violence). En France, "Les Monologues du vagin" sont joués depuis 2000 dans de nombreux théâtres. La pièce sera présentée aussi les 8 et 12 mars à Bobino et le 11 mars au Théâtre Antoine dans la mise en scène de Coralie Miller (distribution en cours). Le "Festival Paroles Citoyennes" La soirée exceptionnelle qui met en scène les trois ministres se déroule en marge d'un "Festival Paroles Citoyennes" dans les théâtres Antoine, Comédia et Bobino du 12 février au 20 mars. Parmi les pièces données dans ce festival figure "Les chatouilles" d'Andréa Bescond, où la jeune comédienne raconte et danse sur scène la vie de la petite Odette, qui subit entre 8 et 12 ans les violences sexuelles du meilleur ami de la famille.



Marlène Schiappa, ainsi que la ministre de la Justice Nicole Belloubet et Brigitte Macron avaient participé le 16 octobre dernier à un débat après une représentation des "chatouilles".

Le producteur Jean-Marc Dumontet, très actif dans la campagne d'Emmanuel Macron pour la présidentielle, possède Le Point-Virgule, Le Grand Point- Virgule, Bobino et, en association avec Laurent Ruquier, le Théâtre Antoine.