Disparition du comédien Serge Merlin, grand du théâtre

Par Culturebox (avec AFP) @Culturebox Publié le 16/02/2019 à 19H02 Publié le 16/02/2019 à 19H02

CULTUREBOX Le grand acteur de théâtre Serge Merlin, connu notamment pour ses interprétations des pièces de Thomas Bernhard, Beckett et Shakespeare, est mort samedi à 86 ans à Paris, ont fait savoir ses proches. Serge Merlin avait également joué dans des films comme "Amélie Poulain" de Jean-Pierre Jeunet et tout récemment dans "Un peuple et son roi" de Pierre Schoeller.