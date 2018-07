Piégé par Sacha Baron Cohen, un élu américain démissionne après avoir proféré des insultes racistes

Jason Spencer, un parlementaire républicain, est la première victime politique du réalisateur de "Borat" , qui dénonce les peurs et les dérives de la société américaine pendant les sept épisodes de "Who is America ?" (Qui est l'Amérique) diffusé sur le réseau Showtime. M. Spencer était sous le feu des critiques depuis la diffusion dimanche du deuxième épisode où il apparaît aux côtés de Sacha Baron Cohen, grimé en faux expert israélien de la lutte anti-terroriste, qui lui apprend les gestes "essentiels" pour se sortir d'une prise d'otage.

"Imaginez la scène. Vous êtes nu, enchaîné à un radiateur avec un sac sur la tête, quand tout à coup des terroristes viennent vous kidnapper et fichent en l'air votre fête d'anniversaire..."

Dans une séquence d'anthologie, il enchaîne les fausses "techniques" sous la direction de l'humouriste, imperturbable. Pour détecter si une personne en burqa est un terroriste ou non, Jason Spencer se voit confier une perche à selfie, qu'il doit manier en imitant (très mal) un toursite chinois et glisser sous la tenue d'une assistante. Par la suite, il profère des insultes racistes, notamment "nigger" ("nègre") pour impressionner un preneur d'otage et descend pantalon et caleçon pour repousser fesses nues un "terroriste islamiste". La technique d'intimidation, d'après le faux instructeur, est destinée à faire fuir l'assaillant censé avoir peur de devenir homosexuel.