Trump publie sur Twitter une vidéo de lui déguisé en fermier pour promouvoir sa réforme agricole

"Arpents verts" et "Game of Throne"

S'il est souvent reproché au 45e président des Etats-Unis de ne pas respecter la traditionnelle attitude présidentielle, Donald Trump a démontré jeudi avec humour sa maîtrise des codes des réseaux sociaux en postant une vidéo de lui, déguisé en fermier et poussant la chansonnette.Le magnat new-yorkais devenu locataire de la Maison Blanche a publié sur Twitter une vidéo de lui, fourche à la main, salopette bleue et chapeau de paille sur la tête, chantant à tue-tête, avec l'actrice Megan Mullally, le générique d'une célèbre série américaine lors de la 57e cérémonie des Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine.L'objectif du président américain en publiant cette vidéo était de faire la promotion de la signature de sa réforme agricole, une mesure adoptée à une large majorité sur la colline du Capitole à Washington, où siège le Congrès américain. "La réforme agricole signée dans 15 minutes!", a annoncé Donald Trump dans un tweet, accompagné de la vidéo et d'un "#TBT" (Throw Back Thursday), un hashtag permettant de partager, le jeudi, ses bons souvenirs à ses abonnés."Les Arpents verts", série diffusée entre 1695 et 1971 aux Etats-Unis, raconte l'installation dans une ferme d'un avocat new-yorkais et de son épouse, las de la vie en ville. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump joue sur les codes de Twitter pour faire la promotion de sa politique.En novembre, il avait publié une photo de lui avec une phrase emblématique de la série "Game of Thrones", détournée: "Les sanctions viennent" ("Sanctions are coming" en anglais). Un tweet pour saluer alors le prochain rétablissement de sanctions contre Téhéran. Mais jeudi son message a été quelque peu éclipsé par l'annonce, toujours sur Twitter, du départ prochain de son ministre de la Défense Jim Mattis, dernier en date, d'une longue liste, à quitter le navire Trump.