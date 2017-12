"Stranger Things" : Netflix annonce une troisième saison de la série

"Devrions-nous faire une nouvelle saison de +Stranger Things+", a d'abord tweeté vendredi le compte officiel de Netflix, offrant aux internautes la possibilité de répondre.

Selon l'institut Nielsen, qui publie depuis peu des mesures d'audience des programmes Neftlix, quelque 15,8 millions d'abonnés au service à la demande ont visionné le premier épisode de la deuxième saison durant les trois premiers jours après la mise en ligne, le 27 octobre. Ce chiffre, comme tous les autres qui ont été publiés par des sources non-officielles sur les audiences de la plateforme, n'a pas été confirmé par Netflix.

Cela équivaut aux audiences des séries les plus populaires aux Etats-Unis, comme "The Walking Dead", qui a réuni, en moyenne la saison dernière, 16,4 millions de téléspectateurs en direct et durant la semaine suivant la diffusion.