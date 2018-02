La mort de l'acteur de "House of Cards" et "The Wire" Reg E.Cathey

Culturebox (avec AFP) Mis à jour le 10/02/2018 à 16H21, publié le 10/02/2018 à 16H20

CULTUREBOX Il était connu pour ses rôles dans les séries américaines à succès "The Wire" ("Sur écoute" en version française) et "House of Cards" : l'acteur américain Reg E. Cathey est mort à l'âge de 59 ans. C'est ce qu'a annoncé vendredi soir le créateur de "The Wire", David Simon.