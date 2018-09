"House of Cards" : l'ultime saison entre les mains de Claire Underwood et sans Kevin Spacey

"Le monde des vieux hommes blancs est révolu"

"Mes 100 premiers jours de présidence ont été difficiles." Les premières images de la bande-annonce donnent le ton de la sixième et dernière saison de "House of Cards". Claire Underwood est désormais au pouvoir. Son mari, Franck, est mort. On y voit une femme endeuillée mais déterminée à marquer une rupture et imposer sa politique.La bande-annonce ne laisse plus de doute, Franck Underwood est définitivement enterré. La réalité a en effet rattrapé la fiction. Accusé par plusieurs hommes de harcèlements et d'agressions sexuelles, l'acteur doublement oscarisé, Kevin Spacey a été écarté de la série par Netflix. Ridley Scott a également choisi de se passer de ses services pour son prochain film "Tout l’argent du monde".Une phrase de la bande-annonce semble d'ailleurs faire directement allusion à ces accusations et à l'affaire Weinstein. "Le monde des vieux hommes blancs est révolu", martèle Claire Underwood. Si la femme de pouvoir annonce une ère nouvelle, elle parait tout aussi redoutable et machiavélique que son mari décédé.La saison 6 sera disponible en France à partir du 2 novembre 2018 et comptera 8 épisodes.