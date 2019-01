Game of Thrones : regardez le trailer de la 8e saison qui arrive en avril

Dans le trailer de la Saison 8, nous voici dans la crypte du château de Winterfell, où reposent les ancêtres de la lignée Stark. Jon, Arya et Sansa progressent dans la pénombre, Jon fermant la marche, torche en main... Les statues de leurs aïeux leurs chuchotent des messages.Puis, dans une niche à part, le trio se retrouve devant ses propres statues. Celle de Jon paraît assez âgée, mais celles de Arya et Sansa beaucoup moins. Cela signifie-t-il que leurs jours sont comptés ? Et qu'est ce que cette petite plume qui tournoie derrière Jon Snow et se retrouve prise dans la glace ? Rendez-vous le 14 avril.