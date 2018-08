A voir : Alain Chabat parodie Macron pour la promo de "Burger Quiz"

Le cadre de cette vidéo en rappelle une autre, diffusée par la comm d'Emmanuel Macron le 12 juin 2018. Cette fois, le "pognon de dingue" n'est plus dépensé pour "responsabiliser" les pauvres, mais pour trouver les meilleures blagues de Toto. Et si quelqu'un a une critique à formuler, "Alexandre", un énigmatique gaillard casqué et portant un brassard de police, saisit le malotru. Une référence limpide à l'affaire Alexandre Benalla qui a pourri le début de l'été du président.C'est l'idée de sketch hilarant qu'a eue Alain Chabat pour annoncer la rentrée de son jeu télévisé "Burger Quiz" (TMC) le 5 septembre prochain.Reprenant les codes et l'habillage du média vidéo Brut, Alain Chabat assène pendant une minute trente gags et références au président de la République et à sa communication. Même le message de la conseillère, dans le tweet original, est parodié pour devenir : "Le Patron ? Toujours exigeant. Pas encore satisfait des vannes qu'il dira pour la rentrée du Burger Quiz le 5 septembre, il nous précise donc le brief ! Au boulot ! #BurgerQuiz "En moins de 24h, la vidéo a déjà été vue 426 000 fois et retweetée par 20 000 comptes. Pour Burger Quiz, la rentrée s'annonce déjà fructueuse !