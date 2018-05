Mort à 102 ans de Paulette Coquatrix, costumière et ancienne propriétaire de l'Olympia

Danielle Darrieux lors d'une présentation des créations de Paulette Coquatrix, septembre 1952 © AFP

Née à Paris, le 26 avril 1916, Paulette Coquatrix fut une costumière de théâtre et de cinéma, ses créations ayant notamment servi dans les années 1950 pour "Le rouge et le noir" de Claude Autant-Lara, "Napoléon" de Sacha Guitry, "L'amant de Lady Chatterley" de Marc Allégret ou encore "Signé Arsène Lupin" d'Yves Robert.Elle créa également des robes pour des spectacles de la Comédie-Caumartin dirigée par celui qui devint son époux, Bruno Coquatrix, et qui fut le directeur général de l'Olympia de 1954 à 1979.A la mort de son mari cette année-là, elle hérita avec sa fille de la salle de spectacle, avant de finalement la vendre au groupe Vivendi en 2001.Les obsèques de Paulette Coquatrix auront lieu mardi prochain, le 5 juin, à 10h30 au crématorium du Père Lachaise à Paris.