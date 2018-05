Deux moments hilarants des Molières : le show Blanche Gardin et le karaoké érotique sur "L'envie d'aimer"

L'audace de Blanche Gardin



"L'envie d'aimer" : le karaoké part en vrille

Pour cette 30e édition des Molières (), la palme de l'humour, de l'audace, de la provocation, du culot, du piez-de-nez au politiquement correct, revient sans l'ombre d'une contestation à Blanche Gardin. Fait sans précédent dans ce type de cérémonie, l'humoriste était à la fois remettante et lauréate du trophée du meilleur spectacle d'humour, une catégorie dans laquelle elle était en lice avec Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Fabrice Éboué et Manu Payet."Je le savais, c'est moi", a-t-elle lancé dans un monologue sidérant lors duquel elle s'est amusée à ironiser sur le fait qu'elle était la première femme sacrée depuis la création du Molière de l'humour en 2016, et que cela arrivait comme par hasard après la tempête Harvey Weinstein. Et que dire de son clin d'œil mémorable à Pierre Desproges ? Blanche Gardin a lancé, à froid, la formule la plus provocante et mythique de l'humoriste disparu il y a trente ans, le 18 avril 1988. Certains auront peut-être été désarçonnés sur l'instant. Mais il fallait un certain courage.L'autre temps fort, complètement fou et décalé, est survenu vers la fin de la cérémonie, avec Serge Bagdassarian, sociétaire de la Comédie-Française, et Judith Chemla. Avec un talent certain, les deux acteurs se sont lancés dans une reprise improbable, en mode karaoké sur les refrains, de la chanson "L'envie d'aimer", grand succès de la comédie musicale "Les Dix commandements" (2000). La chanson, entamée plutôt sagement, s'est terminée dans une chorégraphie déjantée et érotique après strip tease...Pour le plaisir et l'émotion, glissons aussi le mini best-of de 30 ans de Molières, entre rires et larmes, avec Michel Serrault, Guy Bedos, Raymond Devos, Robert Hirsch, Michel Galabru, Sara et Bernard Giraudeau, Laurent Terzieff...Soulignons enfin la rafraîchissante participation, au cours de la cérémonie, des étudiants du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, avec leurs excellent "tutos" sur les basiques du jeu d'acteur ( à retrouver dans le replay... ! ).