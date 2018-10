Frédéric Mitterrand va faire ses débuts sur scène

"La lecture est un plaisir silencieux. La faire partager est une aventure"

Du 23 novembre au 6 janvier au Studio Marigny ( voir le site du théâtre Marigny ), l'ancien ministre de la Culture et auteur d'une vingtaine de romans, proposera seul en scène des séances de lecture de ses propres textes, dont "Lettres d'amour en Somalie", "Une Adolescence" et "La Mauvaise vie", son autobiographie romancée parue en 2005 dont l'évocation de tribulations nocturnes avaient fait polémique."J'aime lire à haute voix. La lecture est un plaisir silencieux, la faire partager à un auditoire est une aventure (...) Ce qui conduit à vouloir le faire partager en lisant à haute voix et en public, c'est aussi l'émotion qu'il nous procure. Ce que je voudrais réussir : lire mes textes sur une scène de théâtre pour obtenir qu'on les entende, sans regret ni remords", confie Frédéric Mitterrand dans la note d'intention.Candidat malchanceux à l'Académie française en juin, Frédéric Mitterrand, 71 ans, est l'auteur de nombreuses émissions et documentaires historiques, biographiques, cinématographiques pour la télévision. Après Christian Dior et Donald Trump pour France 3, l'ancien ministre prépare une enquête biographique sur l'actrice américaine Lana Turner pour Arte, et dix portraits d'écrivains "au péril de la guerre" pour la chaîne Histoire.