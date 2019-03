"Guys and Dolls" : un bijou de comédie musicale au Théâtre Marigny !

Des rencontres entre personnages que tout séparent

© Julien Benhamou

L'Amérique de la prohibition

L'irrésistible Ria Jones en meneuse de revue

© Julien Benhamou

© Julien Benhamou

Les tubes de Frank Loesser

Lorsqu’il était au Châtelet, Jean-Luc Choplin avait monté "42nd Street" et "Singin' in the rain", dans la mise en scène de Stephen Mear, deux classiques y compris en France de la comédie musicale. Désormais à la tête du Théâtre Marigny il propose cette fois, toujours avec Stephen Mear, un autre bijou du répertoire créé en 1950 : "Guys and Dolls" de Frank Loesser, le musical aux 5 Tony Awards, adapté au cinéma par Mankiewicz avec Marlon Brando et Frank Sinatra. Et sorti en France sous le titre de "Blanches colombes et vilains messieurs"."Guys and Dolls" (littéralement "Mecs et Poupées"), l’histoire de petits truands grenouillant dans un New York à la fois excitant et mal famé, joue sur les rencontres de personnages que tout sépare. Un jour un patron de tripot défie un joueur de craps de séduire l'une des missionnaires de l’Armée du Salut. Bien entendu l’amour s’en mêlera.Jouée en anglais et sous-titrée, "Guys and Dolls" nous transporte dans l’Amérique des années 30, celle de la prohibition. Pour contourner les limites de la scène du Marigny, un décor astucieux de cadres lumineux évoque New York et permet d’enchainer dans un tourbillon une multitude de tableaux réglés au cordeau. Les bas-fonds de la ville, un tripot, un cabaret…La troupe virtuose d’une vingtaine d’artistes britanniques danse, chante, emmenée par l’irrésistible Ria Jones qui incarne Adelaïde, la fiancée de Nathan, le parieur invétéré (Christopher Howell parfait). En meneuse de revue qui attend désespérément le mariage, mais fait croire à sa mère qu’elle a déjà 5 enfants, elle met le public parisien dans sa poche.L’autre couple formé par la blanche colombe Sarah Brown (Clare Halse), et le caïd Sky Masterson (Mathieu Goodgame), est aussi improbable que charmant.On passe une soirée délicieuse, heureux de découvrir un public chauffé à blanc et aussi fan que nous de ce musical. On gardera longtemps en tête les tubes de ce Franck Loesser, pas très connu chez nous, et qui pourtant nous ravissent : "Sue me", "My time of the day" ou "Luck be a Lady" immortalisé par Sinatra. "Guys and Dolls" est un hit aux Etats-Unis, nos amis yankees ne se sont pas trompés. Notre seul regret, que cette comédie musicale ne soit pas venue plus tôt en France !