Chantal Goya de retour sur scène à Paris, à 76 ans, avec "Le Soulier qui vole"

60 dates !

"La plus belle radio, c'est radio papa-maman"

"Le soulier qui vole est mon premier grand spectacle, créé par Jean-Jacques en 1980. J'espère que cette grande nouvelle fera la joie des petits ...et des grands", confie la chanteuse sur son site officiel.Dans la foulée, une tournée de 60 dates en France, Suisse et Belgique marquera le 40e anniversaire de carrière de Chantal Goya, 76 ans, qui a vendu 40 millions de disques, selon la production, depuis son premier album studio sorti en 1977, "Voulez-vous danser, grand-mère?".Premier spectacle musical de Jean-Jacques Debout écrit sur mesure pour son épouse, "Le Soulier qui vole" met en scène des enfants au sein d'une forêt magique, à la rencontre de Jeannot Lapin et de Pandi-Panda."Je ne suis pas à la mode dans les médias, mais la plus belle radio, c'est radio papa-maman : celle qui transmet mes chansons de génération en génération", avait confié Chantal Goya à l'AFP en 2015. "Les parents sont très émus car ils retrouvent leur enfance. Je les ai connus enfants. Ils viennent à présent avec leurs petits, et c'est le plus grand des bonheurs", ajoutait-elle.Le 14 janvier, en deuxième partie de soirée, France 3 Ile-de-France diffusera un documentaire inédit sur "l'indomptable Chantal Goya".