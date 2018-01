Concert du nouvel an 2018 dirigé par Riccardo Muti à Vienne

Fêtons l'arrivée d'une nouvelle année avec le traditionnel concert du nouvel an !

L’Orchestre Philharmonique de Vienne dirigé cette année par le grand chef italien Riccardo Muti nous donne rendez-vous comme à son habitude dans la superbe salle dorée du Musikverein de Vienne. Profitez de cet événement mondial, festif et rassembleur retransmis dans près de 90 pays.

Le programme Première partie



Johann Strauss, Marche du Baron Tzigane

Josef Strauss, Fresques de Vienne, Valse, op. 249

Johann Strauss, Parade nuptiale, polka française, op. 417

Johann Strauss, Sang léger, polka rapide, op. 319

Johann Strauss père, Valses de Marie, op. 212

Johann Strauss père, Guillaume Tell, Galop, op. 29b



Deuxième partie



Franz von Suppé, Ouverture de l’opérette Boccaccio

Johann Strauss Fleurs de Myrte, valse, op. 395

Alphons Czibulka, Stéphanie-Gavotte, op. 312

Johann Strauss, Balles magiques, polka rapide, op. 326

Johann Strauss, Contes de la forêt viennoise, valse, op. 325

Johann Strauss, Marche de fête, op. 452

Johann Strauss, Ville et campagne, polka mazurka, op. 322

Johann Strauss, Un bal masqué, quadrille, op. 272

Johann Strauss, Les Roses du midi, valse, op. 388

Josef Strauss, Lettres à un éditeur, polka rapide, op. 240

Après le concert, restez à Vienne pour suivre le présentateur Stéphane Bern dans une joyeuse escapade rafraîchissante et instructive. Partez sur les traces de Mozart, dans les lieux insolites de la capitale autrichienne et visitez les incontournables monuments historiques et emblématiques de cette ville au dynamisme culturel étonnant.

Distribution

Date 01 janvier 2018

Durée 3h 25min

Chorégraphe

Chef d'orchestre

Orchestre