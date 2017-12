Un inédit d'Edith Piaf dans un album de 23 titres : "La Complainte du roi Renaud"

https://videos.francetv.fr/video/NI_1144275@Culture

Album contenant un titre inédit d'Edith Piaf

A l’été 46, la môme Piaf découvre cette complainte moyenâgeuse. Avec les Compagnons de la Chanson, la chanteuse française décide de l’enregistrer en studio. Mais le disque ne sera jamais commercialisé.Avec Les "Compagnons de la Chanson", elle avait aussi chanté "Les Trois Cloches".Reportage Nicolas Lemarignier, Eric cornetMatthieu Moulin, directeur artistique de "Marianne Melodie" a retrouvé une matrice du disque, c’est-à-dire l’enregistrement original à partir duquel on fabriquait les vinyls. Il est daté du 9 octobre 1946. Si le titre était connu via l’existence d'une feuille d’enregistrement studio, il était physiquement introuvable. C'est un collectionneur qui détenait cette matrice. Il n'en n’existait que quatre et elles avaient toutes disparues.Ce titre, réédité en CD après une restauration audio, est inclu dans l'album qui sort ce 15 décembre, soit 23 titres dont 1 inédit, un livret biographique détaillé, des photos...