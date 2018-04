Un bol de la dynastie Qing vendu aux enchères pour près de 25 millions d'euros

CULTUREBOX Un bol extrêmement rare de la dynastie Qinq a trouvé preneur à Hong Kong mardi pour près de 25 millions d'euros, a annoncé Sotheby's.

Le bol fut utilisé par l'empereur Kangxi dans les années 1720. Il fut façonné dans un atelier impérial de la Cité interdite de Pékin par une petite équipe d'artisans avec l'aide de jésuites venus d'Europe munis de leurs propres techniques et matériaux, selon la maison d'enchères.



De 14,7 centimètres de diamètre, ce bol délicat est décoré à l'aide de falangcai, émaux peints combinant techniques chinoise et occidentale ainsi que de fleurs, dont des jonquilles, lesquelles ne figurent pas souvent sur la porcelaine chinoise. Il présente des motifs bleu vert sur fond rose. "Le plus bel exemplaire de son espèce" L'objet a été acheté par un anonyme au bout de cinq minutes pour 239 millions de dollars hongkongais (24,69 millions d'euros). "C'est absolument le plus bel exemplaire de son espèce", a déclaré Nicolas Chow, le président de Sotheby's Asie.



"Au total, il n'y a que trois bols connus qui ont ce magnifique fond rose". Cette facture impressionnante ne constitue cependant pas un record pour une céramique chinoise. Un bol de mille ans d'âge de la dynastie Song, parti pour l'équivalent de 32 millions d'euros, le détient depuis octobre.



Les affaires des maisons de ventes aux enchères sont florissantes dans l'ancienne colonie britannique, où des acheteurs asiatiques n'hésitent pas à dépenser des fortunes. Des diamants, des sacs à main et des céramiques anciennes ont pulvérisé les plafonds ces dernières années.