Nuit blanche 2018 : les rendez-vous à ne pas manquer à Paris

1 Soirée électro scandinave aux Invalides

2 La Tour Eiffel "liquéfiée"

3 Le pont Alexandre III entièrement piétonnier

© Le Pont des Echanges - Thanks for nothing

4 La ligne 1 du métro envahie par la jungle

© David Rodes / Florian Viel

5 Concerts en série à la Philharmonie

© William Beaucardet

6 Défilés de mode à l'Hôtel de Ville

© Maroussia Rebecq

7 Les musées aussi font nuit blanche

Atmosphère futuriste et musicale sur la place des Invalides pour cette Nuit Blanche 2018. L'esplanade accueille trois artistes de la scène électro scandinave : le DJ norvégien Lindstrøm ainsi que les Suédois Axel Boman et Kornél Kovács. Les musiciens se produiront une bonne partie de la nuit dans un décor spécialement conçu pour les concerts électro. Constituée de formes géométriques éclairées de LEDs, la scénographie a été imaginée par le collectif d'artistes parisien "Scale".Entrée Libre. Le samedi 6 octobre de 22h à 4h. Esplanade des Invalides, Rond-Point du Bleuet de France, 75007 Paris. Tout le programme de la constellation des Invalides. Au cours de la soirée, la Tour Eiffel va elle aussi se métamorphoser. L'artiste de rue ZEVS a réalisé un spectacle lumineux intitulé "Eiffel Phoenix". Entre minuit et 7h du matin, la performance va "rendre liquide" la Dame de Fer. Accessible à tous, cette œuvre mouvante et lumineuse se situe dans le prolongement de la Constellation Invalides et du Super Kilomètre, deux des parcours de cet évènement nocturne."Eiffel Phoenix". Dimanche 7 octobre de minuit à 7 heures.Faire rare, le pont emblématique de Paris va être piéton ce samedi 6 octobre au soir. Dès 19h et jusqu'à 2h du matin, les jeunes du collectif "Thanks for Nothing" vont investir l'édifice. Le temps d'une nuit, le pont Alexandre III sera rebaptisé "Pont des Echanges". Cinq associations seront présentes sur place pour une soirée dédiée aux thèmes de l'Art et du partage.Entrée libre. Le samedi 6 octobre de 19h à 2h. Programme complet à retrouver sur www.thanksfornothing.fr. Si vous prenez le métro samedi, ne soyez pas surpris de vous accrocher à une liane en guise de barre. Pour la Nuit blanche 2018, la RATP a laissé l'artiste Florian Viel introduire la jungle dans des métros de la ligne 1. Fougère, lierre et autres espèces viendront fleurir les rames pour un trajet, espérons-le, un peu plus respirable.Comme l'année dernière, la Philharmonie de Paris ouvre grand ses portes à l'occasion de la Nuit Blanche 2018. Du crépuscule à l'aurore, les artistes vont se succéder : un duo clarinette/orgue pour débuter (Yom et Baptiste-Florian Marle-Ouvrard), une soirée de pop orchestrale ensuite avec "yMusic", une nuit fantôme où les pianos mécaniques invoqueront les esprits de Debussy ou de Mahler. Une intégrale de l’œuvre pour piano d’Erik Satie par Nicolas Horvath ou encore une installation de Xavier Veilhan dans le Musée de la musique viendront clôturer la soirée. Et exceptionnellement, le belvédère la Philharmonie sera ouvert au public jusqu'à 2h du matin.Entrée libre. Le samedi 6 octobre de 19h à 6h. Philharmonie de Paris, 221 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris. Programme complet à retrouver sur www.philharmoniedeparis.fr Le temps d'une soirée, la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville va se transformer en podium pour défilé de mode. La créatrice Maroussia Rebecq investit les lieux pour des défilés ouverts à tous, intitulés "99 vêtements populaires" ! Toutes les heures, l’équipe des habilleurs, coiffeurs, maquilleurs et accessoiristes vont créer des silhouettes à partir d’une sélection de vêtements du quotidien et de la pop culture. Le public pourra en même temps découvrir l'effervescence des coulisses d'un défilé grâce à une retransmission. Et si vous êtes séduits par les créations, les vêtements seront ensuite disponibles exclusivement sur le site Internet Leboncoin.Entrée libre. Le samedi 6 octobre de 19h à 3h. Place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris.Eux aussi vont veiller tard. Les grands musées de la capitale seront ouverts jusqu'au bout de la nuit. L'occasion de découvrir les expositions gratuitement et en nocturne. Au musée du Luxembourg , l'univers d'Alphonse Mucha sera ouvert à tous de 19h à 1h du matin et les visiteurs pourront profiter des concerts des élèves du conservatoire Jean-Philippe Rameau dans les salles de réception du Musée. Au musée de l'Orangerie , le classique viendra aussi à la rencontre des grands maîtres. De 19h à 4h du matin, la merveilleuse salle des Nymphéas de Claude Monet va accueillir des quatuors internationaux pour des concerts de musique de chambre. Les expositions "Miró" et "Éblouissante Venise" du Grand Palais seront aussi ouvertes au public de 20h à 1h.