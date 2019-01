"Matrimoine" parisien: un plan interactif liste les œuvres impliquant des femmes

Les étudiantes invitent les gens à leur signaler des œuvres qu'elles auraient oubliées

Le but, inciter à "la promenade et à la découverte" des œuvres financées, imaginées ou fabriquées par des femmes, explique à l'AFP Blanche Cardoner, 22 ans, l'une des auteures du projet.Les étudiantes insistent sur le libre accès aux œuvres référencées et souhaitent que le "matrimoine" de Paris ne se limite pas aux musées. Très hétéroclites, les lieux cités comprennent à la fois des monuments célèbres (l'atelier de Coco Chanel par exemple) et des graffitis, des logements sociaux et des résidences étudiantes."On ne veut pas exclure les artistes contemporaines de notre matrimoine," poursuit Blanche Cardoner. D'où l'ajout d'œuvres architecturales insolites, comme le service ophtamologique de l'hôpital Cochin créé par Emmanuelle Colboc en 2017.Pour "évoquer un peu toutes les figures, que ce soit des artistes, des collectionneuses ou des philanthropes", les auteures ont invité les gens à leur "communiquer les œuvres" qu'elles auraient oubliées. "Avoir une carte qui évolue pour être le plus exhaustives possible, c'est vraiment le principe du projet," souligne Delphine Bourdon, étudiante de 23 ans.Bien qu'elles aient créé leurdans le cadre d'un cours, les sept auteures continueront à l'alimenter (les entrées ne sont pas toutes illustrées pour le moment). Elles souhaitent à terme "développer des parcours, des balades" et établir des partenariats avec des associations de sauvegarde du "matrimoine".En 2014, l'association HF Ile-de-France avait lancé les "Journées du matrimoine", une série de manifestations chaque septembre pendant les "Journées du Patrimoine" soulignant l'importance des femmes dans le domaine artistique. Selon les étudiantes, la carte interactive vient en complément à cet événement pour faire exister de manière "plus pérenne" le "matrimoine" au sein de la capitale.