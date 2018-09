Journées du patrimoine : les nouveautés 2018 à ne pas rater à Paris

1

Les réserves du Mobilier national

2 Escape Game dans le bunker du ministère des Outre-mer

3 La Maison de L'UNESCO

4 La Biennale de Paris en nocturne au Grand Palais

5 Visites surprises des coulisses du métro parisien

6 Visites d'abris anti-aériens à Clichy

Pour la première fois, il dévoile publiquement ses secrets. Le Mobilier national ouvre exceptionnellement pour les Journées du patrimoine les portes de ses réserves et ateliers de restauration. Le public pourra découvrir les trésors entreposés dans le bâtiment construit en 1935. Deux parcours de visite seront proposés. Le visiteur pourra dans un premier temps se rendre dans le bâtiment Perret et y découvrir les réserves. Les meubles design réalisés par l'Atelier de Recherche et Création seront exposés et les ateliers de restauration ouvriront leurs portes. Juste à côté, le second parcours sera dédié à la visite de l'enclos des Gobelins. Au programme : l'accès à l'exposition "Au fil du siècle, 1918-2018, Chefs-d’œuvre de la tapisserie" ou encore la visite de l'exposition de l'artiste en résidence Mario d'Souza "Sense of power" à la Chapelle Saint-Louis des Gobelins.Visites prévues le samedi 15 septembre de 10h00 à 17h00 et le dimanche 16 septembre de 10h00 à 17h00. 1, rue Berbier-du-Mets (13e) et Enclos des Gobelins, 42, avenue de Gobelins (13e). Entrée Libre.Un jeu de piste dans le bunker d'un ministère. Pour sa première participation aux Journées européennes du patrimoine, le ministère des Outre-mer ouvre ses portes de façon assez originale. Du jamais vu dans un ministère. Un escape game sera organisé à l'intérieur de l'édifice, et plus précisément dans le bunker. Pour les plus curieux, des visites guidées sont également prévues pour découvrir l'architecture et l'histoire du lieu.Le samedi 15 septembre: Visites guidées entre 10h et 14h. Escape Game de 10h à 18h. Inscriptions aux séances d’escape game sur place. Ministère des Outre-mer, 27 rue Oudinot, 75007 – Paris.Là aussi une première, et pas des moindres. 70 ans après la création des Journées européennes du patrimoine, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ouvre les portes de son siège parisien. L'imposant édifice situé au cœur de la capitale abrite notamment une collection impressionnante d’œuvres d’art. D'Alberto Giacometti, à Joan Miró en passant par Pablo Picasso, ou encore Isamu Noguchi, le public pourra découvrir ce patrimoine en se déplaçant librement dans le bâtiment. Des guides seront présents en divers points de la structure. Ce sera aussi l'occasion de découvrir le jardin japonais du siège, l'un des plus beaux de Paris.Pour les amateurs de nouvelles technologies, l'exposition "UNESCO Heritage Lab" sera également ouverte au public. Plusieurs animations sont prévues autour du thème de l'innovation et de la technologie au service du patrimoine et de la culture.Du Samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018, de 10h à 18h, Maison de l'Unesco, Paris, 7e. Entrée libre.Pour sa 30édition, le célèbre salon d'art parisien ouvre gratuitement et pour la première fois ses portes au public lors des Journées du patrimoine. Particularité, la visite aura lieu en nocturne, de 18h à minuit. L'occasion de découvrir le plus grand musée éphémère au monde. Plus de 5 000 œuvres et objets sont exposés. Parmi lesquels les plus beaux et plus chers du marché de l'art actuel. Les visiteurs d'un soir pourront aussi apprécier sous la verrière du Grand Palais, le travail de Jean-Charles de Castelbajac. L'artiste a revisité plusieurs symboles de l'ère napoléonienne.Le samedi 15 septembre de 18h à minuit, Grand Palais (Paris, 8e). Entrée libre.Devant le succès des visites du chantier de la ligne 12 et du poste de commandement – tous les deux complets – la RATP propose pour la première fois des visites surprises de ses coulisses. Des évènements seront annoncés le jour même via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram). Soyez donc attentifs le samedi 15 et dimanche 16 septembre pour participer à ces visites.Pour la première fois, deux abris anti-aériens de la commune de Clichy seront présentés au public. L'un se situant à la maison du peuple et l'autre au niveau de l'école Victor Hugo A. Le moyen de découvrir les conditions de ces lieux protégeant les Clichois des bombardements pendant Seconde Guerre Mondiale. Une visite guidée expliquera l'histoire de ces espaces confinés restés proches de leur aspect d’époque.Inscription obligatoire auprès de l'Office de Tourisme, le samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 16h30. Gratuit.