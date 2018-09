Journées du Patrimoine en région : du trésor de Cluny aux avions de chasse de Cognac

Les calvaires de Plougastel, dans le Finistère

L'association des sept calvaires monumentaux de Bretagne a l'ambition de revaloriser ses monuments religieux, en les peignant. L'objectif est de permettre aux habitants de se réapproprier leur patrimoine culturel et historique. Un patrimoine, haut en couleur.



Les Calvaires peints de Plougastel Le musée de la base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard

Les passionnés d'aviation sont invités ce week-end à approfondir leurs connaissances à propos des fameux Fouga Magister ou North American T6. Expositions, animations et simulateur de réalité virtuelle sont au programme.



Le trésor de l'Abbaye de Cluny

Une découverte exceptionnelle l'an dernier par une équipe d'archéologue a révélé des pièces de monnaie et une bague sigillaire datant du Moyen-Âge. Une trouvaille qui n'a pas livré tous ses secrets. Les fouilles se poursuivent pour percer le mystère de ce butin.



Journées du patrimoine : le trésor de Cluny

A l'occasion de ses vingt ans, le Musée de l'Ancien Évêché célèbre son anniversaire depuis le 12 septembre. L'équipe du musée a fixé un rendez-vous pour cinq jours de festivités et de rencontres autour du patrimoine et de l'histoire de l'Isère. "L'art de partager" se décline cette fois à travers un concours photo, des jeux de piste pour percer certains mystères, un concert et bien entendu des visites guidées.





Le funiculaire Beauregard-Bregille à Besançon



Inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques depuis 2011, le finiculaire de Brégille est une ligne historique de Besançon qui n'est plus en activité depuis 1987. Grâce à l'association des amis du Funiculaire de Besançon, de nombreux projets de réhabilitation sont régulièrement menés en partenariat avec la ville. Des visites guidées sont donc proposées tout au long des journées du patrimoine, depuis la rénovation de la gare basse et de l'ensemble de la ligne.

Dans le Dunkerquois, des lieux inédits ouverts au public Comme ce bâtiment emblématique du centre-ville de Dunkerque,fermé depuis 1975. Ce lieu atypique des Bains douches ouvre enfin ses portes au public malgré son état de délabrement. Ou encore le Beffroi de Bergues, monument symbolique de la ville de Bergues, qui domine l'hôtel de ville et toute la région environnante. Les pittoresques moulins indissociables des paysages de Flandre ne sont pas en reste ; ils accueilleront eux aussi les visiteurs. Autre lieu symbolique, le phare de Petit-Fort-Philippe, construit en 19e siècle, en bord de digue. Sa tour de 30m de haut au dessus du niveau de la mer, offre une vue imprenable sur les rives de l'Aa. Il est l'un des rares phares en France à ouvrir ses portes au public.

Journées du patrimoine : sites inédits dans le dunkerquois Reportage : France 3 Nord Pas-de-Calais, L. Haffaf / F. Bellouti / M. Vansteenkiste Cannelle et Piment, une institution culinaire en région lyonnaise "L'art en Partage" c'est aussi "le goût en Partage", comme le décline la Métropole de Lyon. Un programme des plus alléchants où plusieurs acteurs culinaires se mobilisent pour proposer de copieux menus durant ces journées du patrimoine. A l'instar de l'association Piment Cannelle, une institution culinaire située à Vaux-en-Velin. Fidèle à ses valeurs, cette association cultive le partage en ouvrant ses portes le dimanche 16 septembre de 11h à 17h, pour un atelier cuisine du monde, histoire d'abolir les frontières.



Bayonne : sa cathédrale, ses peñas

Journées du patrimoine : la Cathédrale de Bayonne

Découverte des sites touristiques incontournables de Bayonne comme celui de la cathédrale où des visites guidées sont proposées. Certaines sont à suivre sur des thèmes très précis comme celui des œuvres de la cathédrale consacrées à Saint-Jacques, ou celui de la restauration des chapelles du chœur. Des rencontres avec les jeunes compagnons du Tour de France sont programmées. Des ateliers de découverte de leurs métiers auront lieu dans l'enceinte du cloître de la cathédrale de Bayonne. Cette édition 2018 met égament à l'honneur, du 14 au 16 septembre les peñas, ces lieux atypiques au patrimoine souvent remarquable, et qui accueillent les œuvres d'une cinquantaine d'artistes. Sans oublier que cette année, Bayonne fête le 20e anniversaire de l'inscription du bien culturel "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France" au patrimoine mondial de l'Unesco. De belles festivités en perspective.

Bien entendu, comme chaque année, de nombreux sites sont pris d'assaut et d'autres ont une capacité très limitée pour des raisons de sécurité, à l'instar des Bains douches de Dunkerque. Pensez à reserver vos places et n'oubliez pas qu'il y en aura pour tous les goûts et tous les styles.