Israël : découverte d'une rare mosaïque romaine

© Jack Guez / AFP

Césarée, ville fondée par Hérode

Cette mosaïque, qui date du 2e ou 3e siècle après J.-C., fait trois mètres et demi de large sur huit mètres de long, a précisé l'Autorité israélienne des Antiquités dans un communiqué."Nous avons découvert une mosaïque appartenant à un bâtiment romain datant de 18 siècles", a affirmé sur les lieux du site Uzi Ad, un des responsables des fouilles. "C'est une mosaïque de grande qualité et colorée représentant trois personnages", des hommes aisés revêtus de toges dont un est présenté de face et deux autres de profil, a-t-il précisé."Des mosaïques du même genre peuvent être trouvées uniquement à Chypre et dans le nord de la Syrie", a ajouté l'archéologue. "Nous n'avions jamais trouvé auparavant ce genre de mosaïque d'une telle qualité en Israël."Selon l'Autorité des Antiqués, cette mosaïque se trouvait dans un bâtiment public ou une maison privée : "Si la mosaïque faisait partie d'une propriété privée, les personnages pourraient être les propriétaires. S'il s'agit d'un bâtiment public, il pourrait s'agir des donateurs de la mosaïque ou de membres du conseil de la ville."Césarée, situé à 50 km de Tel-Aviv sur les bords de la Méditerranée, a été fondée il y a 2030 ans par Hérode le Grand, un roi nommé par les Romains qui régnait sur la Judée. Césarée a été une des principales cités romaines de la région jusqu'aux croisades.Actuellement, les vestiges de la ville accueillent de nombreux visiteurs. Des concerts y sont régulièrement organisés dans un théâtre romain.