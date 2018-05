A Versailles, le hameau secret de Marie-Antoinette ouvre enfin au public

https://videos.francetv.fr/video/NI_1230127@Culture

La Maison de la Reine restaurée © Château de Versailles

Un cadre champêtre, mais riche

L'intérieur richement décoré d'une des maisons du hameau © France 3/ Culturebox

De longs travaux

L'une des maisons du Hameau de Marie-Antoinette © France 3/ Culturebox

En 1783, Marie-Antoinette, lasse de sa vie à Versailles, fait construire un véritable havre de paix à moins de deux kilomètres du château. Le hameau de la Reine n’a jamais été ouvert au public. Depuis deux siècles, seuls les rois et les reines de la Cour ont pu le voir, ils seront rejoints par les plus de 7 millions de visiteurs annuels du château de Versailles et de ses jardins.Reportage de E.De Pourquery/ P.Conte/ E.NoëlL'endroit était jusqu’alors tenu secret. Le hameau de la Reine est né de l’imagination de Marie-Antoinette. Ennuyée par la Cour versaillaise, elle voulait reconstituer une ferme en amenant des animaux et des paysans non loin du château de Versailles, pour apprendre la nature à ses enfants. Mais son jardin secret sera finalement surtout destiné aux balades et aux réceptions somptueuses, auxquelles elle convie ses proches.De la vigne, une ferme et sa basse-cour, des chaumières, et un moulin entourent un lac artificiel. La Reine a créé un village idéal, loin de l’agitation, dans lequel elle peut se reposer. Si l’extérieur paraît rustique et simple, l’intérieur est fastueux. Pour reproduire fidèlement l'ambiance, certaines pièces ont été remeublées. Le prestige royal se retrouve dans la décoration de la Maison de Marie-Antoinette, avec ses lanternes dorées à l’or fin qui sont désormais électrifiées.Les travaux de remise en état ont duré cinq ans, le temps de restaurer chaque pièce et d’assainir la charpente. Jérémie Benoît, responsable de la restauration explique : "Il a fallu absolument tout reprendre". En effet, le hameau, situé en zone humide, s'était dégradé au fil du temps. Les mains expertes de restaurateurs ont été nécessaires pour redonner sa splendeur au jardin secret de la Reine.