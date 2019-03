Turquie : Erdogan veut renommer l'ex-basilique Sainte-Sophie en "mosquée Sainte-Sophie"

Interrogé à propos d'une possible gratuité du musée Sainte-Sophie lors d'une interview télévisée, le chef de l'Etat a répondu : "Ce n'est pas impossible. (...) Mais nous ne le ferons pas sous le nom de musée mais de "mosquée Sainte-Sophie". Sa remarque a provoqué un "oh" de surprise de la journaliste qui lui avait posé la question sur la chaîne TGRT Haber.

Chrétiens et musulmans se disputent régulièrement cette église

Oeuvre architecturale majeure construite au VIe siècle à l'entrée du détroit du Bosphore et de la Corne d'or, la basilique Sainte-Sophie fait régulièrement l'objet de polémiques entre chrétiens et musulmans qui se disputent son utilisation. Cette église, où étaient couronnés les empereurs byzantins, a été convertie en mosquée au XVe siècle après la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. Sous le régime laïque de Mustafa Kemal Atatürk, elle a été désaffectée et transformée en musée afin, dit la loi, de "l'offrir à l'humanité".



"Les touristes vont et viennent à la Mosquée bleue, est-ce qu'ils payent quoi que ce soit ? (...) Eh bien nous ferons pareil à Sainte-Sophie", a ajouté le président Erdogan, en pleine campagne pour des élections locales le 31 mars qui s'annoncent serrées dans les villes comme Ankara et Istanbul.