Des pièces de monnaie de collection pour financer le patrimoine de France

Pour chaque pièce de monnaie en argent achetée, un euro sera versé à la Fondation du patrimoine, contribuant ainsi au financement des projets de la Mission de Stéphane Bern. Douze pièces ont été dévoilées lundi, dont neuf de 10 euros, deux de 50 et une de 200 euros.L'animateur de France Télévisions, nommé Monsieur Patrimoine par Emmanuel Macron, a collaboré avec la Monnaie de Paris pour sélectionner 23 monnaies anciennes au cœur du "Médaillier" qui rassemble près de 80.000 objets. Sur douze étuis en carton, les pièces sont représentées accompagnées d'images des personnages ou évènements leur correspondant. Au verso, Stéphane Bern a rédigé des petits textes qui les racontent de manière vivante. Dans "Le Parisien" , Stéphane Bern explique que l'idée de cette collaboration avec la Monnaie de Paris a germé "quand [il] a vu les pièces de Jean Paul Gaultier il y a plus de deux ans. J'ai travaillé tout ce temps avec les équipes de la Monnaie pour trouver les personnages, les pièces d'époques à utiliser... j'ai adoré faire ça. Je trouve que c'est un cadeau idéal pour intéresser les enfants à l'histoire."Les pièces peuvent être achetées à la Monnaie, dans les bureaux de poste et buralistes partenaires, sur les sites numismatiques et dans certaines maisons de la presse.

Napoléon Bonaparte, les Templiers et la Guerre de Cent ans représentés dans la collection... © Monnaie de Paris

La collection "Pièces d'Histoire" commence avec "Dagobert" qui, au VIIe siècle, fait frapper son profil par l'orfèvre Eligius, le fameux bon Saint-Eloi. Elle se poursuit avec "Guillaume le conquérant" : cette pièce montre la puissance militaire des ducs de Normandie. Le Moyen-Âge est évoqué par une pièce à l'effigie de Philippe IV le Bel, à l'époque des sombres "Templiers". La pièce "Guerre de cent ans" représente Jean II le Bon à cheval, sabre au clair.Dans l'étui "D'Artagnan", c'est le Roi Soleil passant en revue des mouquetaires qui est figuré sur une monnaie. Un étui intitulé "Louis XIV" propose une autre pièce à l'effigie du roi bourbon, majestueux, perruqué et cravaté.En 1791, une pièce est frappée avec la légende "Louis XVI, roi des Français" entourant le visage d'un roi sous surveillance. C'est par cette effigie très précise qu'il sera reconnu et arrêté à Sainte-Menehould alors qu'il tente de fuir vers Varenne... Enfin, le nouvel empereur "Napoléon" pose jeune et puissant sur un franc germinal de 1803. Les quatre dernières pièces sont consacrées à des symboles : la "Tour Eiffel", érigée pour l'exposition universelle de 1889, est représentée à côté d'une allégorie de Paris ornée d'une couronne.Le "14 juillet" 1790, fête consensuelle de "la Fédération des français", un an après la prise de la Bastille, inspire une pièce commandée alors par l'Assemble constituante. En 1986, une médaille illustre la "Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" du 26 août 1789. Le motif de la dernière pièce n'est autre que "la France" : c'est la nouvelle pièce de dix francs frappée en 1974 avec un design déjà abstrait qui change les codes.