Arc de Triomphe : assistez au travail minutieux de sa restauration après le saccage du 1er décembre

On n'a pas à juger nécessairement les actes de vandalismes qui ont été commis. Pour nous c'est assez prestigieux de travailler pour les maquettes de l'Arc de Triomphe et en même temps on est un peu tristes, car on aurait préféré qu'il ne se passe rien Julie André-Madjlessi

Restauratrice de sculptures

La Marseillaise de Rude défigurée , des maquettes endommagées. Personne n'a oublié ces images de désolation au lendemain de la manifestation des gilets jaunes le 1er décembre. Les images de ces individus, masqués et cagoulés, en train de détruire sciemment les symboles de ce haut lieu de la République qu'est l'Arc de Triomphe, ont fait le tour du monde.Dès le lendemain du saccage, les équipes du Centre de Monuments Nationaux s'étaient mobilisées. Pour les personnes en charge de la restauration, il ne s'agit pas d'un chantier comme un autre.



Reportage : F.Malverde, V.Delahautemaison, N.Gallet



Six personnes sont chargées de recoller les morceaux des maquettes endommagées et de refaire à l'identique les parties manquantes.Un travail très délicat et minutieux sur des oeuvres qui datent, pour certaines, du 19e siècle. Celle de l'Arc de Triomphe date de 1938. Elle a été réalisée par l'architecte Georges Chedanne.



Les travaux de restauration évalués à 20 000 euros vont durer encore deux mois. Ils se feront sous le regard des visiteurs. Les Sculptures et maquettes doivent retrouver leur place au mois de mai.