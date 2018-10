Montserrat Caballé en 5 vidéos : de Bellini à Freddie Mercury

1 Le belcanto italien : dans "Norma" de Bellini 1971

"Il n'y a pas d'autre chanteuse qui ait chanté dans sa vie de Norma à Isolde, d'Elvira à Salomé. C'est absolument unique dans l'histoire de la musique", disait d'elle dans un documentaire en 2003 l'ancien directeur de l'opéra de Vienne, Ioan Holender.Il est vrai que celle qui a été surnommée "la Superba", dont lla carrière a pu reposer pendant plus de 50 ans sur l'art du "pianissimo" autant que sur sa puissance vocale, chantait un répertoire très vaste : Bellini, bien sûr, Puccini, aussi et Rossini, Donizetti et Mozart, mais aussi Dvorak, Saint Saëns... Plus encore : Montserrat Caballé a su rapprocher opéra et chanson traditionnelle, et même pop et rock en chantant avec Freddie Mercury !

2 La chanson traditionnelle espagnole (zarzuela) : "La Canción del Olvido" (Marinela) de José Serrano

3 L'opéra français : dans l'air "Mon cœur s'ouvre à ta voix", extrait de "Sanson et Dalila" de Camille Saint-Saëns

4 La variété espagnole : dans "Hijo de la luna" du groupe espagnol Mecano (1992)