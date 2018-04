Les Chorégies d'Orange sauvées par les collectivités publiques

150 ans en 2019

"Nous avons souhaité nous regrouper dans une Société Publique Locale pour reprendre les Chorégies", a annoncé Renaud Muselier à l'hôtel du département à Avignon. Le président de région a promis que la SPL présenterait "une offre de reprise qui garantira les emplois, la marque, et l'apurement des dettes". Un audit financier sera confié à la société EY. La SLP sera dirigée par la région, qui la détiendra à 51%, contre 33% pour la ville d'Orange, dirigée par le maire d'extrême-droite Jacques Bompard, et 16% pour le département.vont fêter leur 150 ans en 2019, on n'avait pas le droit de laisser tomber un tel monument", a estimé Maurice Chabert, président du Conseil départemental de Vaucluse. Renaud Muselier a tenu à "rassurer le public", en assurant que la SLP ne toucherait pas à la programmation 2018.Une programmation "innovante" selon lui grâce au directeur Jean-Louis Grinda, à la tête du festival depuis 2 ans. Les Chorégies accueilleront pour la première fois depuis 1905 l'opéra Mefistofele d'Arrigo Boito, dirigé par une femme, Nathalie Stutzmann, une autre première aux Chorégies. Jean-Louis Grinda, qui s'est dit "un directeur heureux aujourd'hui", s'est aussi réjoui de la tenue de récitals dans la Cour Saint-Louis d'Orange, rénovée pour l'été. Il a aussi envisagé pour l'avenir d'exporter des spectacles choraux dans le monde entier.Les Chorégies sont autofinancées à 80% par la billetterie, un niveau très élevé, le reste étant apporté par l'État et les collectivités locales. Le budget total avoisine les 6 millions d'euros, et le déficit dépasse les 1,5 million d'euros. Pour Renaud Muselier, qui a évoqué le cas du festival d'arts lyrique d'Aix-en-Provence, financé "en grande partie par le mécénat", "il faut réfléchir à faire évoluer le modèle économique des Chorégies".