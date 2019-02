Les Victoires de la Musique classique 2019

Les Victoires de la Musique Classique reviennent pour une 26ème édition ! Un vrai classique.

Avec Leïla Kaddour et Judith Chaine, soutenez vos talents préférés et vivez une soirée exceptionnelle en savourant les interprétations virtuoses des musiciens qui ont marqué l’année musicale... Sans oublier les "Révélations", nouveaux venus sur la scène classique mais déjà rodés au succès.

Chaque année les Victoires de la Musique Classique récompensent l’artiste lyrique et instrumental mais aussi le compositeur, les révélations et l’enregistrement les plus remarqués de l'année. Ils ont tous rendez-vous à la Seine Musicale pour partager leur passion et se départager le temps d'une soirée unique.



Découvrez les nommés :

LES NOMMÉS Dans la catégorie Soliste instrumental :

- Nicholas Angelich, piano

- Bertrand Chamayou, piano

- Jean-Guihen Queyras, violoncelle



Dans la catégorie Artiste lyrique :

- Stéphane Degout, baryton

- Elsa Dreisig, soprano

- Sandrine Piau, soprano



Dans la catégorie Révélation, soliste instrumental :

- Théo Fouchenneret, piano

- Thibaut Garcia, guitare

- Alexandre Kantorow, piano



Dans la catégorie Révélation, artiste lyrique :

- Bré Ambroisine, mezzo-soprano

- Eléonore Pancrazi, mezzo-soprano

- Guilhem Worms Bass-baritone, baryton basse



Dans la catégorie Compositeur :

- Benjamin Attahir - Adh dhohr, pour serpent et orchestre (création / France)

- Guillaume Connesson - Les horizons perdus, pour violon et orchestre (création / Belgique)

- Jean-Frédéric Neuburger - Concerto pour piano (création / France)



Dans la catégorie Enregistrement :

- Berlioz - Les Troyens / J. DiDonato, M. Spyres, MN. Lemieux, S. Degout, N. Courjal, M. Crebassa, S. de Barbeyrac, C. Dubois, Choeur et Orchestre philharmonique de Strasbourg, direction : John Nelson / Erato - Warner Classics France

- Bizet - Les pêcheurs de perles / Julie Fuchs, Cyrille Dubois, Florian Sempey, Luc Bertin-Hugault, Les Cris de Paris, direction : Geoffroy Jourdain - Orchestre National de Lille, direction : Alexandre Bloch / PENTATONE

- Chimère - Loewe, Schumann, Debussy, Wolf, Gurney, Baksa, Poulenc, Barber, Previn / Sandrine Piau, Susan Manoff / Alpha Classics

Pour la 26ème édition des Victoires de la Musique Classique, d'autres prestigieux artistes seront également présents :

LES INVITÉS - Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak, duo ténor / soprano

- Maîtrise des Hauts-de-Seine, Chœur Unikanti

- Edgar Moreau, violoncelle

- Renaud Capuçon, violon

- Julie Fuchs, soprano

- Karol Beffa, Compositeur de l'année 2018

- Philippe Jaroussky et Paul-Antoine Bénos accompagnés de Christian-Pierre La Marca, Miguel Rincon Rodriguez et Yoko Nakamura

- Nahuel Di Pierro

- Insula orchestra/Laurence Equilbey

- Geneviève Laurenceau, violon, Christian-Pierre La Marca, violoncelle, David Kadouch-Pianiste, et 9 élèves de l'Académie Musicale Philippe Jaroussky : les 3 « Jeunes talents » de l’académie : Hildegarde Fesneau, violon, Thibaut Reznicek, violoncelle, Elsa Bonnet, piano et les enfants de l’académie (consacré au 7-12ans) : Inès, violoncelle (11 ans) Jana, violon (8 ans) & Alani, piano (presque 10 ans)

- Quatuor Beat, percussions

- Les 4 pianistes : Nathalie Milstein, Marie-Ange Nguci, Pierre-Yves Hodique, Nathanaël Gouin réunis pour une séquence spéciale avec des élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt

- l'Orchestre national d'Île-de-France, dirigé par Julien Leroy

Connaissez-vous les "Révélations" 2019 ?

La cérémonie sera retransmise en direct de La Seine Musicale dès 20h55 sur France 3, France Musique et Culturebox avec Leïla Kaddour et Judith Chaine.

Distribution