Les Victoires de la Musique Classique en direct ce soir sur France 3 et Culturebox

La liste des Nommés

Gautier Capuçon, violoncelle (Victoire de la musqiue "Nouveau talent" en 2001

Lucas Debargue, piano

Victor Julien-Laferrière, violoncelle

Sabine Devieilhe, soprano (Victoires de la "Révélation artiste lyrique " en 2013 et Artiste lyrique de l'année 2015)

François Le Roux, baryton

Ludovic Tézier, baryton (Victoires "artiste lyrique" en 2006 et en 2013)

Karol Beffa - Le bateau ivre, pour orchestre symphonique (création) (Victoire du "compositeur de l'année 2013")

Bernard Cavanna - Geek Bagatelle, pour choeur de smartphones et orchestre (création)

Tristan Murail - Sogni, ombre et fumi, pour quatuor à cordes (création)

Mirages, airs d’opéra et mélodies, Sabine Devieilhe, Alexandre Tharaud, Les Siècles, direction François-Xavier ROTH, conductor – Erato

Ravel, Daphnis et Chloé – Ensemble Aedes, Les Siècles, direction François-Xavier ROTH - harmonia mundi

Schumann - Intégrale Live de l’œuvre pour piano seul – Dana Ciocarlie - La Dolce Volta

Sélim Mazari, piano

Bruno Philippe, violoncelle

Nicolas Ramez, cor

Chloé Briot, soprano

Marie Perbost, soprano (la chanteuse, souffrante pour le concert des Révélations, n'est plus en lice pour les Victoires)

Eva Zaïcik, mezzo-soprano

Les Victoires de la musique classique soufflent leur 25 bougies. Depuis 1986, ce rendez-vous incontournable de la scène musicale a honoré les plus grands artistes lyriques : Barbara Hendricks, José Van Dam, Françoise Pollet, Philippe Jarrousky Julie Fuchs entre autres. Natalie Desay est la plus titrée avec 6 Victoires. Egalement récompensés, les plus grands solistes instrumentaux des soeurs Labèque à Adam Lalum en passant par Jean-Pierre rampal, Jordi Savall ou François-René Duchâble (honoré 3 fois).Cette édition 2018 diffusée vendredi 23 février à 20h55 sur France 3, culturebox et France Musique, sera aussi la dernière que présentera Frédéric Lodéon qui a choisi de laisser sa place après 17 ans de présentation. L'an dernier il avait reçu une Victoire pour l'ensemble de son oeuvre.Une particularité à noter pour cette édition 2018, la présence de deux violoncellistes en compétition: Gautier Capuçon et Victor-Julien LaferrièreLe public a été appelé à voter entre le 26 janvier et le 16 février pour les 5 candidats en lice.