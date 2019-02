Victoires de la musique 2019 : Eddy De Pretto et Orelsan partent en tête

La cérémonie : entre performances et hommage

Après un hommage à Johnny l'an dernier, la soirée démarrera, ce vendredi 8 février, par un hommage de l'orchestre à Michel Legrand. La mémoire de Charles Aznavour, mort le 1er octobre 2018, sera commémorée sur scène par le trio Jeanne Added, Camelia Jordana et Clara Luciani, sur la chanson "For me, formidable". Izia et Arthur H rendront hommage à leur père Jacques Higelin.

Une bonne vingtaine de performances lives sont également au programme, "une opportunité unique pour les artistes de bénéficier d'une grosse exposition en prime-time face au grand public", rappelle Natacha Krantz-Gobbi, la présidente des Victoires. "Ça crée une notoriété", ajoute-t-elle. "Pour pas mal d'artistes, il y a eu un avant et un après Victoires".

Eddy De Pretto : un sacre en vue ?

Orelsan, toujours



La confirmation de "Chris", la révélation Jeanne Added et le retour de Vanessa Paradis

Johnny absent



Un habitué pourrait égaler -M- au palmarès des plus primés: Alain Bashung. Le dandy du rock français, disparu il y a dix ans, est en lice pour une 13e Victoire pour le bouleversant posthume "En amont" qui concourt dans la catégorie "album de chansons" face à "Chris" de Christine and the Queens et "Le Désordre des choses" de l'excellent Alain Chamfort.

Un autre glorieux défunt aurait pu se retrouver en compétition: Johnny Hallyday. Mais "Mon pays c'est l'amour" , bien qu'écoulé à 1,5 million d'exemplaires, n'a pas été retenu. Les votes ont fait d'autres malheureux, de renom comme Mylène Farmer, Patrick Bruel ou Françoise Hardy, et des gros "vendeurs" tels Gims, Indochine ou Soprano, absents des palmarès.

Après le sacre d'Orelsan, récompensé en 2018 dans les catégories "artiste masculin", "album de musiques urbaines" et "création audiovisuelle", Eddy De Pretto peut réaliser pareil exploit à 25 ans et à peine un an et demi après avoir surgi dans le paysage musical hexagonal.Celui qui oscille entre chanson et rap et dont le premier album "Cure", sorti en 2018, a dépassé les 100.000 ventes, concourt dans les catégories "artiste masculin" face à Etienne Daho et le duo Bigflo & Oli, et "album de musiques urbaines", toujours face à Bigflo & Oli et la chanteuse de pop urbaine Aya Nakamura , particulièrement en vogue. De Pretto, qui s'est d'abord révélé par ses performances scéniques, peut réaliser le triplé s'il s'adjuge la catégorie "concerts", où il sera opposé au groupe de rock Shaka Ponk et... Orelsan Ce dernier peut donc ajouter trois trophées à son palmarès, lui qui en possède déjà cinq. Il est de nouveau en lice dans la catégorie "création audiovisuelle" pour le clip de "Rêves bizarres" , face aux jeunes chanteuses pop Jain ("Alright") et Angèle ("Tout oublier"). Et il concourt avec " Rêves bizarres " pour la chanson originale désignée par le public, dont le vote s'est fermé jeudi 7 février à 20h. " Je me dis que toi aussi " du groupe Boulevard des Airs, " Midi sur novembre " de Louane (avec Julien Doré) et " Djadja " d'Aya Nakamura sont aussi en lice.Chez les femmes, le duel sera serré. Même si Christine & the Queens, déjà sacrée "artiste féminine" en 2015, apparaît comme la favorite avec son 2e opus " Chris " qui a recueilli les suffrages des critiques, Jeanne Added pourrait créer une belle sensation après avoir sorti un des plus beaux albums de l'automne ( "Radiate" ). Sans oublier Vanessa Paradis , déjà lauréate trois fois dans cette catégorie-reine et chanteuse la plus récompensée des Victoires avec 7 prix au total. Et puis Angèle, la jeune belge qui monte, nommée en album révélation et pour le clip pourrait bien réserver quelques surprises.En catégorie rap, le Belge Damso avec "Lithopédion" sera en lice pour le meilleur album avec Moha La Squale pour "Bendero" et Georgio pour "XX5". En musique électronique, "Her" de HER , terminé par Victor Solf après la disparition de son partenaire Simon Carpentier, "Dancehall" de The Blaze et "Super 8" de Synapson seront opposés pour le meilleur album. En rock, Jeanne Added avec " Radiate " luttera contre Feu! Chatterton avec " L'Oiseleur " et Miossec avec " Les rescapés ".

LA liste des nomines

Artiste masculin

Bigflo et Oli

Etienne Daho

Eddy de Pretto



Artiste féminine

Jeanne Added

Christine and The Queens

Vanessa Paradis



Révélation Scène

Tim Dup

Clara Luciani

Thérapie Taxi



Album révélation

"Brol" d'Angèle

"Îl" de Foé

"Roni Alter" de Roni Alter



Album de chansons

"Chris" de Christine and The Queens

"En amont" d'Alain Bashung

"Le désordre des choses" d'Alain Chamfort



Album rock

"L'oiseleur" de Feu ! Chatterton

"Les rescapés" de Miossec

"Radiate" de Jeanne Added



Album de musiques urbaines

"Cure" d'Eddy de Pretto

"La vie de rêve" de BigFlo et Oli

"Nakamura" d'Aya Nakamura



Album rap

"Bendero" de Moha La Squale

"Lithopédion" de Damso

"XX5" de Georgio



Album de musiques du monde

"Fenfo" de Fatoumata Diawara

"Lost" de Camélia Jordana

"Mo Jodi" de Delgres



Album de musiques électroniques

"Dancehall" de The Blaze

"Her" de Her

"Super 8" de Synapson



Chanson originale

"Je me dis que toi aussi" de Boulevard des Airs

"Midi sur novembre" de Louane et Julien Doré

"Djadja" d'Aya Nakamura

"Rêves bizarres" d'Orelsan et Damso



Concert

Eddy de Pretto

Orelsan

Shaka Ponk



Création audiovisuelle

"Rêves bizarres" (Orelsan et Damso)

"Alright" (Jain)

"Tout oublier" (Angèle ft. Romeo Elvis)