Écoutez la version originale de "Nothing compares 2 U" par Prince, avec des images inédites

Prince chantait régulièrement en concert "Nothing compares 2 U" ("Nothing compares to you" dans une écriture traditionnelle, ce qui signifie : "tu es incomparable"). L'enregistrement ci-dessous, une version studio inédite, a été gravé par le chanteur avec son groupe The Revolution durant l'été 1984 au Flying Cloud Drive "Warehouse" à Eden Prairie, dans le Minnesota, un bâtiment aménagé en espace de répétition.

La chanson avait été écrite initialement pour l'un des groupes de Prince, The Family, en vue d'un album éponyme sorti en 1985. Cinq ans après l'enregistrement par The Family, la chanson a été reprise par la chanteuse irlandaise Sinéad O'Connor dans son second album "I do not want what I haven't got". Cette version est devenue un succès mondial.

L'équipe qui gère le patrimoine de Prince a mis sa version de la chanson sur les plateformes de streaming et téléchargement. Par ailleurs, selon "Rolling Stone", un single vinyle sera mis en vente le 25 mai et un picture-disc en édition limitée sera commercialisé via la boutique en ligne dédiée au chanteur disparu.