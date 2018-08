Des fans rassemblés devant la dépouille de la Reine de la Soul au musée Charles H. Wright à Détroit

La Reine de la Soul est morte le 16 août à Detroit des suites d'un cancer du pancréas, après une carrière de 60 ans qui a fait d'elle l'une des artistes les plus respectées des Etats-Unis. Elle était aussi une figure de la lutte pour les droits civiques des Noirs américains.





Le cercueil doré d'Aretha Franklin exposé aux fans © PAUL SANCYA / POOL / AFP Mardi, son cercueil doré a fait son entrée dans le musée Charles H. Wright, dédié à l'histoire des Noirs américains, devant lequel des fans ont campé toute la nuit pour rendre hommage à la chanteuse. Des milliers de personnes doivent défiler devant sa dépouille de 09H à 21H locales mardi et mercredi. Puis le cercueil sera transporté jeudi dans l'église où officiait son père. Certains sont venus de loin pour lui rendre hommage, vêtus de t-shirts arborant son visage. "C'est la Reine. C'est une icône, une légende. C'est tout simplement un honneur de pouvoir être ici pour lui rendre hommage", a expliqué un fan à Local 4 News. "Sa musique a changé la vie de beaucoup et c'est un honneur d'être ici", a raconté un autre venu de l'Ohio. "Elle a touché tellement de gens".

Funérailles au Greater Grace Temple vendredi

Un concert gratuit pour lui rendre hommage se tiendra jeudi soir, avant ses funérailles au Greater Grace Temple vendredi où doivent, entre autres, se produire Stevie Wonder et Jennifer Hudson. L'ancien président Bill Clinton et l'une des figures du combat pour les droits civiques, Jesse Jackson, doivent être présents aux obsèques.

Reine incontestée de la soul

Aretha Franklin était l'une des plus grandes voix américaines et une figure emblématique de la communauté noire, qui a marqué des générations entières d'artistes. Elle restera connue comme l'interprète inoubliable de "Respect", devenu l'un des hymnes des mouvements pour l'égalité pour les Noirs et les femmes dans les années 1960. Le tube, composé par Otis Redding, lui offrira en 1967 les deux premiers Grammy Awards (sur 18) de sa carrière.Reconnaissable entre mille, sa voix sensuelle et puissante couvrant quatre octaves a influencé de nombreuses divas américaines: de Whitney Houston à Beyoncé, en passant par Mariah Carey et Alicia Keys.Aretha Franklin, née dans un Sud ségrégué à Memphis, dans le Tennessee, fut aussi intimement liée au mouvement des droits civiques, et elle donna argent et conseils aux activistes américains. En 1990, elle a chanté à un rassemblement dans sa ville en l'honneur de la libération de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Montant sur scène, Mandela a raconté à quel point il avait apprécié écouter "le son de Detroit" quand il était enfermé. Aretha Franklin avait aussi chanté aux funérailles de Martin Luther King. Quarante ans plus tard, elle donnait de la voix à l'investiture de Barack Obama, le premier président noir de l'histoire des Etats-Unis.