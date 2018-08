Aretha Franklin : de Keith Richards à Stevie Wonder, 8 duos inattendus

1. Avec Keith Richards "Jumping Jack Flash" pour le film du même nom de et avec Whoopi Goldberg (1986)

2. Avec George Michael : "I Knew You Were Waiting For Me" (1986)

3. Avec Stevie Wonder "Until You Come Back to Me" (2005)

4. Avec Ray Charles "It Takes Two To Tango" (1975) avancez à 4:52

5. Avec Smokey Robinson "Ooh Baby Baby" Live au Soul Train (1979)

6. Avec Eurythmics "Sisters Are Doing It For Themselves" (1985)

7. Avec Tony Bennett "How Do You Keep The Music Playing" (2012)