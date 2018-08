Aretha Franklin : 10 chansons impérissables en vidéo

1. "Think", dans une scène du film "The Blues Brothers" de John Landis sorti en 1980

2. "Respect", un titre de Otis Redding qui lui valut 2 Grammys et devint un symbole féministe, ici en 1968 à la télévision française

3. "Chain of Fools" Live télévisé en 1968

4. "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", hit paru en 1967, émeut Barack Obama aux larmes au Kennedy Center de Washington en décembre 2015

5. "I Never Loved A Man (The Way I Love You)", son premier véritable hit paru en 1967, Live à Amsterdam en 1968

6. "I Say A Little Prayer" en 1970

7. "Rock Steady" Live en 1971

8. "Amazing Grace" à la Maison Blanche présentée par Barack Obama, en avril 2014

9. "Freeway of Love" (1985)