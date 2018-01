Un ami de Kurt Cobain partage des démos rares de Nirvana

La première session de "Bleach" à Seattle en 1988

La démo numéro un

La première demo que le musicien américain John Purkey a postée sous le psuedo The Observer comprend des démos de "Bleach", le premier album de Nirvana sorti en 1989, enregistrées durant la toute première session en 1988 aux studios Reciprocal de Seattle. Le batteur des Melvins Dale Crover est à la batterie.On y retrouve notamment "Paper Cuts", "Floyd the Barber", "Downer" et "Beeswax" mais aussi les plus rares "if you must", "Mexican Seafood" et "Spank Thru" (dont la première démo avait convaincu Krist Novoselic de monter un groupe).Toutes ces versions, très brutes et punks, sont connues des inconditionnels de Nirvana car la plupart ont été publiées sur différentes compilations officielles ou pirates depuis la mort de Kurt Cobain. Elles n'en restent pas moins rafraîchissantes et galvanisantes.Longue de 51 minutes, cette première cassette comprend également les trente minutes expérimentales de "Montage of Hecks", qui mixe extraits d'oeuvres de John Cage, Public Enemy, Simon & Garfunkel, James Brown et des Beatles avec des musiques de films, des commentaires, des cris et des sons divers et variés (bière versée, vomi)."La qualité sonore n'est pas parfaite", prévient John Purkey, "mais c'est écoutable."

La tracklist de cette démo numéro 1

0:38 – “Paper Cuts”

05:03 – “Downer”

06:53 – “Beeswax”

09:52 – “Aero Zeppelin”

14:36 – “Floyd the Barber”

17:03 – “If You Must”

21:12 – Spank Thru

24:57 – “Mexican Seafood”

27:06 – “Pen Cap Chew”

30:06 – “Montage of Heck”

La démo numéro deux

Une seconde cassette contient selon lui des démos de "Nevermind" enregistrées en 1990 avec Chad Channing, le premier batteur éphémère de Nirvana avant l'arrivée de Dave Grohl.



La tracklist de cette démo numéro 2:

00:47 – “Blandest”

04:37 – “Mr. Moustache”

08:23 – “Sifting Instrumental”

13:51 – “Blew”

16:52 – “Spank Thru”

20:08 – “Love Buzz” (Early Single Version?)

23:55 – “Big Cheese”

Deux autres démos et une vidéo d'explications

Outre une troisième et une quatrième démo que lui auraient donné Kurt Cobain, John Purkey raconte l'histoire de ces quatre cassettes audio dans une autre vidéo. Il explique notamment avoir entreposé ces cassettes à l'abri durant toutes ces années dans deux boîtes en métal avec des notes. Il précise en avoir vendu deux pour un prix non précisé parce qu'il ne se faisait plus confiance pour les tenir en lieu sûr.