The Cure prépare un film documentaire pour fêter ses 40 ans

Tim Pope promet beaucoup de matériel inédit

En 2018, The Cure a prévu un unique concert européen

Le premier single de The Cure, " Killing An Arab " (en aucun cas raciste, cette chanson était une tentative par Robert Smith de résumer ses impressions du roman "L'Etranger" d'Albert Camus) est sorti en 1978 tandis que son premier album "Three Imaginary Boys" remonte à 1979.Quelque part entre ces deux dates clés devrait sortir "un long-métrage documentaire chonologique" sur l'histoire du groupe, "depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui et au futur", a annoncé Tim Pope dans une série de tweets. "2018 me verra collaborer avec Robert (Smith)", dit-il, précisant que c'est "Robert lui-même" qui racontera l'histoire."Ce film, auquel j'apporterai ma touche personnelle habituelle, contiendra, en plus des classiques, une abondance de matériel inédit issue de la collection de Robert : Super-8, interviews, bootlegs, concerts rares, coulisses etc", précise encore Tim Pope.S'il promet de tenir ses "followers" informés de l'avancement du film, il n'a encore fixé aucune date de sortie.Tim Pope a réalisé des dizaines de clips pour The Cure, et notamment "Killing an Arab", "The Love Cats", "Boys Don't Cry", "Close to me", "Lovesong" ou "Friday I'm in Love".The Cure a récemment donné rendez-vous à ses fans européens pour un show unique l'été prochain à l'occasion de ses 40 ans : le groupe jouera le 7 juillet 2018 à Hyde Park (Londres) dans le cadre du British Summer Time Festival. Ils seront rejoints par des invités : Interpol, Goldfrapp, Editors, Ride, Slowdive et The Twilight Sad. La billetterie est ouverte depuis vendredi 15 décembre.