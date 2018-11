"Springsteen on Broadway" : un documentaire et un album du Boss en décembre

Une série de soirées intimistes avec Springsteen

Une résidence prolongée par trois fois

"Springsteen on Broadway" : à voir sur Netflix et à écouter en album



01. Growin' Up (introduction & song)

02. My Hometown (introduction & song)

03. My Father's House (introduction & song)

04. The Wish (introduction & song)

05. Thunder Road (introduction & song)

06. The Promised Land (introduction & song)

07. Born In The U.S.A. (introduction & song)

08. Tenth Avenue Freeze-Out (introduction & song)

09. Tougher Than The Rest (introduction & song) with Patti Scialfa

10. Brilliant Disguise (introduction & song) with Patti Scialfa

11. Long Time Comin' (introduction & song)

12. The Ghost Of Tom Joad (introduction & song)

13. The Rising (song)

14. Dancing In The Dark (introduction & song)

15. Land Of Hope And Dreams (song)

16. Born To Run (introduction & song)

Dans le Walter Kerr Theater de New York, un théâtre d'un millier de places, Bruce Springsteen a donc offert à son public durant un peu plus d'un an des "soirées" intimistes en sa compagnie. Seul en scène avec sa guitare et son piano, il a revisité nombre de ses chansons, y compris les plus politiques, en les accompagnant de pauses au micro durant lesquelles il a livré ses souvenirs.Cette résidence à Broadway lui avait été inspirée par le concert acoustique secret qu'il avait donné à la Maison Blanche en janvier 2017, dans les derniers jours de la présidence Obama. Un concert de 15 chansons soigneusement choisies et réinterprétées, souvent éclairées par une petite introduction. Cette résidence a également été nourrie par les détails de sa formidable autobiographie "Born to run" parue en 2016 dans laquelle il fouillait sa mémoire et analysait son identité et sa légende.Prévue initialement pour durer six semaines, cette résidence du "Boss" a remporté un tel succès que les places se sont arrachées à des prix indécents au marché noir et qu'elle a dû être prolongée par trois fois. "Un triomphe intime... l'un des shows les plus convaincants et les plus profonds d'un musicien de rock", a écrit Rolling Stone.Alors que les fans de Springsteen du monde entier espèrent toujours qu'il se lance dans une tournée mondiale sur le même modèle, Netflix prend le relais avec "Springsteen on Broadway", qui sera disponible sur la plateforme de streaming le 15 décembre, le jour même du dernier show du Boss.Un album du même nom, "Springsteen on Broadway", présenté comme la bande originale de cette résidence, est désormais annoncé pour le 14 novembre. Il consistera en 2 CD ou 4 albums vinyle et sera également disponible sur les plateformes de streaming musical.