Rolling Stones: Mick Jagger a été opéré avec succès et se "sent beaucoup mieux"

Selon le Billboard, Mick Jagger, âgé de 75 ans, est actuellement en observation et devrait rester "quatre ou cinq jours" sous surveillance médicale au cas où une complication surviendrait. Mais le frontman du plus grand groupe de rock du monde devrait se remettre rapidement.



Il lui faudra cependant quelques semaines supplémentaires de convalescence pour remonter sur scène. D'autant que Mick Jagger est connu pour assurer des shows sportifs durant lesquels il court de long en large sur les scènes.

La tournée nord américaine No Filter Tour des Rolling Stones, qui devait démarrer en avril jusqu'en juin a dû être reportée. De nouvelles dates devraient être annoncées dans les prochains jours. La tournée pourrait reprendre dès le mois de juillet.

"Merci aussi à toute l'équipe de l'hôpital pour avoir fait un superbe boulot", a ajouté Mick Jagger dans son tweet.Que les fans se rassurent : le chanteur des Rolling Stones se remet et est en bonne santé, ont précisé des sources au Billboard. Les chirurgiens n'ont pas eu besoin d'ouvrir son thorax et de réaliser une opération à coeur ouvert, a précisé le site américain . Ils ont accédé à sa valve défaillante en passant par son artère fémorale (normalement via une simple incision au pli de l'aine). Moins lourde, cette technique devenue assez courante ces dernières années permet au patient de récupérer plus rapidement.