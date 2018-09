Regardez six minutes inédites de John Lennon en studio pour "Imagine" en 1971

Assis face à vous, John Lennon joue sur son Epiphone Casino

Nous sommes fin mai 1971, aux studios Ascot (Grande-Bretagne). De nuit. En compagnie de George Harrison et du Plastic Ono Band, John Lennon enregistre "How Do You Sleep?" ("Comment dors-tu ?"), une chanson féroce dans laquelle il règle ses comptes avec Paul McCartney, son ancien partenaire au sein de Beatles."Vous êtes leur invité de marque, assis sur une chaise au centre de leur studio d'enregistrement", souligne le livret de "Imagine, The Ultimate Collection". "John Lennon est assis face à vous, apprenant aux musiciens l'une de ses dernières compositions. Il parle et chante et joue de la même guitare électrique Epiphone Casino que sur "Revolution". Un George Harrison barbu vous fait face sur la droite, jouant de la slide sur la Fender Strat bleu pale de John."



Il y a là aussi Rod Lynton et Ted Turner de Wishbone Ash aux guitares, Klaus Voormann à la basse, Alan White (futur Yes) à la batterie et John Tout de Renaissance au piano Steinway. Et même, improvisant sur un piano électrique Wurlitzer Nicky Hopkins, quelques jours avant qu'il ne rejoigne les Rolling Stones à la Villa Nellcôte pour "Exile On Main Street".

L'hymne "Imagine", l'arbre qui cache la forêt

Que contient "Imagine, The Ultimate Collection" ?

Si la chanson "Imagine" est devenue instantanément un hymne à la paix international, l'album du même nom contient neuf autres morceaux moins connus. Dont ce beaucoup moins pacifiste "How Do You Sleep ?". Dans cette chanson écrite après la rupture des Beatles, John Lennon se moque méchamment de Paul McCartney, affirme qu'il n'a que sa belle gueule pour lui, qu'il fait de la muzak et que la seule bonne chose qu'il ait écrite est "Yersterday".Yoko Ono, la veuve de John Lennon, a ouvert en grand ses archives pour la réédition deluxe de l'album solo phare de John Lennon "Imagine" paru en 1971. "Imagine - The Ultimate Collection" contient quatre disques et rassemble 140 titres (5 heures d'écoute !) dont beaucoup de chutes inédites, des démos, des jams en studio et des mix bruts, afin, selon la formule consacrée, de découvrir "le processus créatif" d'un chef d'oeuvre en pleine élaboration. Parmi ces goodies, figure la démo originale de "Imagine".Le coffret contient également deux Blu-Rays avec un documentaire audio racontant l'évolution des dix titres de l'album ainsi que le film "Imagine" réalisé et produit par Lennon et Yoko Ono témoignant de l'enregistrement du disque. Enfin, le coffret propose un livret de 120 pages racontant le making of de ce classique du XXe siècle."Imagine" a été créé avec un amour immense et un préoccupation pour les enfants du monde", écrit Yoko Ono en préface du livret. "J'espère que vous l'aimerez".