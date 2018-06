Regardez cette petite japonaise de 8 ans marcher sur les traces de John Bonham de Led Zeppelin

La précoce Yoyoka a empoigné les baguettes à l'âge de 2 ans

"Je veux être capable de tout faire"

La petite japonaise Yoyoka Soma participait au concours de batterie féminine Hit Like A Girl . Faute de remporter le trophée, elle a remporté l'attention du monde entier avec cette vidéo qui a fait le tour du web.Yoyoka a commencé à jouer de la batterie à l'âge de 2 ans. A 4 ans elle jouait déjà en concert dans le groupe familial Kaneaiyoyoka et a depuis écumé de nombreuses scènes. Il suffit de la voir se donner et assurer sur ces grooves légendaires, parmi les plus complexes de Jon Bonham, pour comprendre qu'elle ira loin. Cette prometteuse batteuse ne compte d'ailleurs pas en rester là.

Actuellement, Yoyoka assure dans le groupe familial non seulement la batterie mais également les choeurs et les claviers. Elle compose déjà et écrit ses propres textes.



"Je veux être une artiste capable de tout faire : jouer de tous les instruments, enregistrer, mixer et dessiner les pochettes d'albums", explique-t-elle sous la vidéo du concours Hit Like a Girl.



Elle a même commencé à apprendre l'anglais afin d'être prête pour ses futures activités internationales. Car au-delà de son ambition d'être la meilleure batteuse de la planète (mais aussi le meilleur batteur), elle compte bien se faire "des amis tout autour du monde" grâce à ses activités musicales. De la graine de star.