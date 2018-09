EXCLUSIF. Ecoutez "17 Days" de Prince, extrait de l'album "Piano & A Microphone"

L'impression d'être là, avec lui

Comme lors de son ultime tournée en 2016, baptisée "Piano & A Microphone Tour", Prince est sur cet album seul au piano. Sauf que nous sommes en 1983, un an avant "Purple Rain" qui va faire exploser sa notoriété au plan international. Autre différence : les neuf morceaux de cette session, dont une ébauche de "Purple Rain" justement, le Kid de Minneapolis les enregistre alors sur une cassette audio.Sur "Piano & A Microphone", Prince est donc seul dans son home-studio de Chanhassen (Minnesota). Enfin, pas tout à fait. Il s'adresse régulièrement à quelqu'un au second plan : à l'ingénieur du son Don Batts. En particulier sur "17 Days", la chanson ci-dessus qui ouvre l'album. "C'est mon écho ?", demande-t-il d'emblée. "Mets-moi le normal". Puis, quelques secondes plus tard : "Baisse les lumières, veux-tu ?".Ce dialogue mais aussi toutes les petites imperfections et les esquisses, les tâtonnements et les chemins de traverse qu'emprunte Prince donnent l'impression extraordinaire d'être là, avec lui, avec eux. D'avoir le privilège de regarder par-dessus son épaule lors de cette répétition privée tandis qu'il se lâche, joue de sa voix en toute liberté, scatte sans retenue, enfonce les touches du piano et martèle un groove échevelé.Selon Don Batts, Prince était ce jour-là en train de se familiariser avec "17 Days". "Il l'étire. Passe un moment avec elle en solitaire. Elle avait été écrite durant une répétition avec le groupe, et là Prince s'en rapproche et la fait sienne." "17 Days" est finalement sortie un an plus tard en Face B du single "When Doves Cry".Cet extrait fait suite à "Mary Don't You Weep" dévoilé en juin dernier , merveilleuse reprise par Prince d'un "spiritual" que l'on peut entendre à la fin du nouveau film de Spike Lee BlacKkKlansman