Neil Young met à disposition l'ensemble de ses archives en ligne, du jamais vu !

Dans cette caverne d'Ali Baba, on trouve aussi dix albums inédits et quelques films jamais sortis. "Ce sont des projets que je n'ai pas publiés à l'époque, pour une raison ou une autre, et la plupart de ces chansons sont apparues sur d'autres albums au fil du temps", précise Neil Young.



L'accès au site sera libre jusqu'au 30 juin. Ensuite, le rockeur a indiqué qu'il fera payer une "très modique somme" pour consulter ce site qu'il a mis des années à mettre au point.



Le tout nouveau clip de Neil Young publié vendredi avec son groupe Promise of The Real

Le musicien canadien qui étrille depuis des années la qualité déplorable selon lui de la musique actuelle (MP3 etc) au point d'avoir lancé en 2014 un lecteur de musique et son service associé de téléchargement (Pono et PonoMusic) , a bien sûr eu à coeur de proposer de la haute qualité sonore pour ses archives.Il a travaillé pour ce faire en collaboration avec la société de Singapour OraStream et propose des fichiers sans compression, 20 fois plus lourds que le format standard MP3. Pour ses fans qui auraient de vieux ordinateurs ou une une connexion internet à faible débit, il met toutefois aussi à disposition des fichiers moins gourmands.

Les archives remontent jusqu'au premier enregistrement de Young, "The Sultan", un single sorti en 1963 et elle se terminent (provisoirement) par son nouvel album publié vendredi, "The Visitor". C'est le deuxième opus enregistré avec le groupe de rock Promise of the Real (formidable jeune groupe dont on avait pu apprécier la vigueur et la fraîcheur lors de son dernier concert à Bercy en 2016).



Sur cet album, Neil Young, qui vit en Californie et est toujours aussi engagé, lance pique sur pique contre le président américain. Le disque débute avec une attaque en règle contre Donald Trump dans "Already Great". Dans "Stand Tall", il fait allusion au président qui ne croit pas dans la science parce que "elle fait mentir l'argent".



Sur "Change of Heart", il s'en prend à la grande promesse du milliardaire de bâtir un mur anti-immigrants tout le long de la frontière avec le Mexique. "Cela ne vaut pas la peine d'user de la haine, même comme ciment pour construire tes murs derrière lesquels tu te caches", chante Neil Young. Il laisse encore mieux transparaître son mépris pour ce président dans "When Bad Got Good" en lançant avec force: "Enfermez le !".

