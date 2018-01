Mort de Ray Thomas, célèbre chanteur des Moody Blues

"Nous sommes profondément marqués par son décès, sa chaleur humaine, son humour et sa gentillesse vont nous manquer", a déclaré la maison de disques. "C'est un privilège de l'avoir connu et d'avoir travaillé avec lui", a-t-elle ajouté. Ray Thomas avait révélé sur son site internet en 2014 souffrir d'un cancer de la prostate.Il avait connu la gloire dans les années 1960 et 1970 après avoir fondé les Moody Blues avec Mike Pinder, Denny Laine, Graeme Edge et Clint Warwick. Le groupe est né en 1964, et il est notamment connu pour avoir été pionnier dans le mélange du rock avec la musique classique, aux prémices de ce que l'on a appelé plus tard le rock progressif. Les Moody Blues ont vendu plus de 70 millions d'albums pendant leur carrière.Ray Thomas avait également connu le succès avec deux albums en solo : "From Mighty Oaks" en 1975 et "Hopes, Wishes and Dreams" en 1976.