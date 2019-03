Les Rolling Stones préparent un best of et Keith Richards dévoile un inédit

Au menu du best of des Stones, une poignée de singles inusables tels que "It's Only Rock'n Roll (But I Like It)", "Brown Sugar", "Tumbling Dice", "Miss You", "Start Me Up" ou "Emotional rescue". Mais aussi des classiques issus d'albums comme "Dancing With Mr D." (1973), "Bitch" (1971) ou encore "Ride 'Em On Down" extrait de leur dernier album "Blue and Lonesome" paru en 2016.Dans la version Deluxe, dix titres live enregistrés durant leurs récentes tournées des stades sont proposés en supplément. Sur quatre d'entre eux figurent des invités : Ed Sheeran sur "Beast of Burden", Dave Grohl des Foo Fighters sur "Bitch", Brad Paisley sur "Dead Flowers" et Florence Welsh (de Florence and the Machine) sur "Wild Horse", à écouter ci-dessous. (Voir le détail du tracklisting sur le site officiel des Rolling Stones ).Le groupe le plus endurant du rock'n'roll est supposé préparer actuellement un nouvel album . Keith Richards avait laissé entendre fin janvier que le quatuor comptait faire un tour en studio avant le démarrage de la nouvelle tournée américaine le 20 avril.

Ecoutez l'inédit de Keith Richards "Big Town Playboy"

Par ailleurs, Keith Richards a dévoilé un inédit il y a quelques jours pour annoncer la réédition de son album "Talk Is Cheap" prévue le 29 mars. Paru en 1988, alors que l'entente entre Keith Richards et Mick Jagger était en berne, le plus connu des albums solo du guitariste fête en effet ses 30 ans.



"Big Town Playboy", un blues réjouissant à écouter ci-dessous, est un inédit enregistré durant les sessions de "Talk Is Cheap". Quatre autres inédits issus de ces mêmes sessions sont promis dans cette réédition, ainsi qu'une reprise de "My Babe" de Willie Dixon. (Détails de la tracklist et des différentes éditions à voir sur le site de Keith Richards)