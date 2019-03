Les Red Hot Chili Peppers jouent vendredi devant les pyramides de Gizeh

"Mon corps me picote d'excitation", avoue Flea

Où et quand suivre le concert ?

Un nouvel album en préparation

"Les pyramides, c'est incroyable, nous avons sauté sur l'occasion...", explique Flea dans un communiqué. "J'ai toujours été fasciné par l'Egypte et par cette région du monde, et je suis si excité d'y aller", ajoute le bassiste des Red Hot Chili Peppers."Avant chaque nouvel endroit mon corps me picote d'excitation", s'enthousiasme-t-il encore sur le site du groupe . "La fascination d'une nouvelle culture, la possibilité de nouveaux amis, de goûter de nouveux plats, de respirer de nouveaux parfums, d'absorber de nouveaux rythmes", continue le bassiste californien. "Apprendre. Apprendre. Apprendre. Cela se reproduit maintenant, mon coeur bourdonne de joie à la perspective de jouer en Egypte. Je suis si reconnaissant et honoré par cette expérience imminente."En donnant un concert au pied de l'une des sept Merveilles du monde de l'Antiquité, Anthony Kiedis (chant), Flea (basse), Chad Smith (batterie) et Josh Klinghoffer (guitare) rejoindront notamment Jean-Michel Jarre, IAM, Kylie Minogue, Sting, Mariah Carey, le Grateful Dead et Shakira dans la liste des musiciens à avoir joué dans ce cadre majestueux aux portes du Caire.Le concert est prévu vendredi 15 mars à 19h GMT, soit 20h en France. Pour le suivre en live streaming, rendez-vous sur le site des Red Hot Chili Peppers, ou bien sur Twitter ou sur Facebook ou bien encore ci-dessous sur YouTube. Le compte à rebours a commencé. Et pour les incrédules, sachez que le groupe est déjà sur place, bien arrivé mardi en provenance de Nouvelle-Zélande, une des étapes de son actuelle tournée.Les Red Hot Chili Peppers travaillent actuellement à un nouvel album, successeur de "Getaway" (2016). Mais selon leur batteur Chad Smith, l'énorme incendie qui a ravagé la Californie fin 2018 leur aurait fait prendre du retard. En attendant, on se repasse leur dernier single de 2016, "Dark Necessities" ci-dessous, ou leur prestation avec Post Malone aux derniers Grammys en février 2019.