Led Zeppelin prépare des "surprises" pour célébrer ses 50 ans cette année mais pas celles que vous espérez

Robert Plant nous fait tourner en bourrique

Jimmy Page annonce des inédits

Un livre à sortir cette année

Formé en 1968, Led Zeppelin, composé de Jimmy Page (guitare), Robert Plant (chant), John Paul Jones (basse, claviers) et John Bonham (batterie) s'est dissout après la mort soudaine en 1980 de son batteur, modèle inégalé de puissance et de groove. Depuis la reformation du groupe le 10 décembre 2007 pour un concert unique exceptionnel au O2 Arena (Londres), avec aux baguettes Jason Bonham, fils de John, les fans du monde entier attendent une reformation. Sur scène ou en studio.Mais Robert Plant, qui mène une très belle carrière solo, refuse systématiquement une reformation de Led Zeppelin, y compris pour des sommes astronomiques , et fait tourner en bourrique ses anciens comparses et les admirateurs du groupe du monde entier. Il a remis ça dans une interview ces jours-ci à 91.9 WFPK (ci-dessous), une radio de Louisville (Kentucky, USA).Robert Plant a ainsi déclaré qu'il n'avait "aucune idée" s'il rejouerait ou non avec Jimmy Page. "Ce n'est même pas de mon ressort de l'imaginer, vraiment", a-t-il ajouté. Lorsque l'animateur Kyle Meredith lui a fait remarquer que les fans chérissaient toujours Led Zeppelin, Plant a répondu "Moi aussi - personne plus que moi. Mais je ne veux pas le desservir non plus."Comprenne qui pourra. Car le fameux concert de 2007, filmé et sorti au cinéma sous le nom de "Celebration Day" , montrait un groupe toujours au sommet.Pourtant, on avait cru récemment voir la lumière. En décembre, Jimmy Page, gardien du temple zeppelinesque en charge de toutes les remasterisations, a annoncé dans une longue interview à l'Academy of Achievement (ci-dessous) que les survivants du groupe comptaient célébrer leur demi siècle en 2018 et qu'il publierait des choses inédites. Anciennes, rassurez-vous, rien de frais."Led Zeppelin sortira quelque chose que les gens n’ont jamais entendu, c’est sûr. Je travaille dessus actuellement. L'an prochain (2018) sera le 50e anniversaire, alors il y aura quelques surprises de prévues. Et puis j'espère qu'on me verra jouer, il faut que je m'en occupe."Depuis, Led Zeppelin a annoncé sur les réseaux sociaux la sortie cette année d'un livre illustré auquel Page, Plant et Jones ont contribué. Aucun autre détail n'a filtré sur cet ouvrage, excepté qu'il sortira chez Reel Art Press.