Johnny Hallyday : une expo photos de l'idole des jeunes dans les sixties

Roger Kasparian : "J’avais entendu que Johnny allait donner un gala gratuit à Robinson Village, en plus un dimanche. Or il est rare de voir des concerts de jour, sans projecteurs. De nuit, la scène donne en général un certain type de photo auquel vous ne pouvez pas déroger car le spectacle est pré-construit et pré-éclairé. Faire un concert de jour c’était donc une aubaine pour moi. Je crois que j’étais un des seuls photographes à m’être déplacé un dimanche et j’ai fait une série de photos dont je suis très content. (On peut en voir d'autres à l'expo, avec un Johnny habité, à genoux sur scène ou brandissant son pied de micro NDLA). Johnny et son groupe ont un look de Beatles. Avec le recul c’est amusant de voir qu’ils étaient considérés comme des voyous parce qu’ils avaient les cheveux longs, alors qu’ils étaient très propres sur eux."

© Roger Kasparian